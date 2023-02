A- A+

inteligência artificial ONU apresentará 8 robôs humanoides em cúpula sobre Inteligência Artificial O foco é mostrar que as novas tecnologias podem ser úteis para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A Organização das Nações Unidas (ONU) apresentará oito robôs humanoides capazes de realizar tarefas para o bem social em uma cúpula global sobre Inteligência Artificial (IA) marcada para julho em Genebra, afirmou em comunicado.

No encontro, que acontece nos dias 6 e 7 de julho, a União Internacional de Telecomunicações (ITU), agência da ONU, quer mostrar como as novas tecnologias e as IAs podem ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na luta contra a crise climática e o apoio à ação humanitária.

"É do nosso interesse coletivo moldar a inteligência artificial mais rapidamente do que ela nos molda”, disse a nova secretária-geral da ITU, Doreen Bogdan-Martin, em comunicado.

Esta cúpula, a principal plataforma da ONU para a IA, reunirá as principais vozes que representam uma diversidade de interesses para garantir que a inteligência artificial possa ser um poderoso catalisador para o progresso em nossa corrida para salvar os ODS, acrescentou.

No encontro, que reunirá mais de 20 especialistas em robótica, oito robôs humanoides -- chamados Beonmi, Nadine, Sophia, Geminoid, 4NE-1, Ai-Da Robot, Grace e Desdemona -- mostrarão suas habilidades no combate a incêndios, distribuição de ajuda, prestação de cuidados à saúde e no manejo da agricultura sustentável.

