GAZA
ONU avisa que "levará tempo" para reduzir a fome em Gaza
As Nações Unidas possuem, atualmente, 5 pontos de distribuição operacionais em Gaza e planejam implementar 145 para levar comida à população
Remediar o cenário de fome na Faixa de Gaza "levará tempo", afirmou nesta sexta-feira (17) o Programa Mundial de Alimentos (PMA), que pediu a abertura de todos os pontos de passagem para este território para "inundá-lo de comida".
"Levará tempo para reduzir a fome" constatada no final de agosto pela ONU em parte da Faixa, declarou à imprensa em Genebra a porta-voz do PMA, Abeer Etefa.
"Atualmente dispomos de cinco pontos de distribuição operacionais, mais próximos da população (...) nosso objetivo é implementar 145, para inundar Gaza de comida", acrescentou a porta-voz da agência das Nações Unidas.