Assembleia Geral da ONU

ONU: Baerbock pede cooperação global e diz que falhas mundiais são responsabilidade de todos

Annalena destacou que "quando vemos guerras, divisão geopolítica e conflitos, não são os líderes que falharam, não é a ONU que falhou enquanto instituição. Nós falhamos, como pessoas"

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock.A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. - Foto: Jade Gao / AFP / Arquivo

A presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Annalena Baerbock, usou a abertura da sessão nesta terça-feira, 23, deste ano para pedir cooperação internacional diante de um cenário de guerras, fragmentação política e crises múltiplas.

Annalena destacou que "quando vemos guerras, divisão geopolítica e conflitos, não são os líderes que falharam, não é a ONU que falhou enquanto instituição. Nós falhamos, como pessoas".

Baerbock afirmou que "nenhuma crise global é resolvida de maneira individual, por um único país" e reforçou que sempre será necessário buscar união. Para a presidente, desenvolvimento sustentável, financeiro e direitos humanos são "inseparáveis", pilares que não podem ser tratados de forma isolada. "Podemos trabalhar juntos, ou sofrer sozinhos", resumiu.

Ao olhar para o futuro da instituição, Baerbock observou que "o próximo secretário-geral da ONU terá muito trabalho, no contexto global atual". Ela ainda levantou a discussão sobre representatividade: "se pararmos para pensar, nunca uma mulher sentou nesta cadeira. Será que não é a hora?", questionou.
 

