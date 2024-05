ONU calcula que reconstrução de Gaza custará de 30 a 40 bilhões de dólares

A ONU afirmou nesta quinta-feira (2) que a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada pela guerra entre Israel e Hamas, custará entre 30 e 40 bilhões de dólares (153 e 205 bilhões de reais) e exigirá um esforço sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial.

"As estimativas iniciais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a reconstrução da Faixa de Gaza superam 30 bilhões de dólares e podem alcançar 40 bilhões", declarou Abdallah al-Dardari, diretor do escritório regional para os Estados árabes do PNUD, em uma entrevista coletiva em Amã.

"A magnitude da destruição é enorme e sem precedentes (...). É uma missão que a comunidade internacional não enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial", disse Al-Dardari, que também é secretário-geral adjunto da ONU.