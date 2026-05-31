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ONU Conselho de Segurança da ONU se reunirá em caráter de urgência nesta segunda-feira (1º) Reunião, solicitada pela França, está prevista para as 16h de Brasília

O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência na tarde desta segunda-feira (1º) sobre a ampliação da ofensiva de Israel no Líbano, após a tomada da fortaleza medieval de Beaufort, informaram fontes diplomáticas à AFP.





A reunião foi solicitada pela França e acontecerá imediatamente após um encontro emergencial sobre o impacto de um drone russo contra um prédio residencial na Romênia, prevista para as 15h (16h em Brasília), segundo as fontes.

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