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ONU

Conselho de Segurança da ONU se reunirá em caráter de urgência nesta segunda-feira (1º)

Reunião, solicitada pela França, está prevista para as 16h de Brasília

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Reunião ocorre nesta segunda-feira (1&ordm;)Reunião ocorre nesta segunda-feira (1º) - Foto: Claudio Kbene/PR

O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência na tarde desta segunda-feira (1º) sobre a ampliação da ofensiva de Israel no Líbano, após a tomada da fortaleza medieval de Beaufort, informaram fontes diplomáticas à AFP.

 

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A reunião foi solicitada pela França e acontecerá imediatamente após um encontro emergencial sobre o impacto de um drone russo contra um prédio residencial na Romênia, prevista para as 15h (16h em Brasília), segundo as fontes.

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