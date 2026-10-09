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Sansões

ONU considera 'inaceitáveis' as sanções dos EUA contra o TPI

Alto comissário da ONU para os Direitos Humanos pede a revogação das sanções

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A bandeira das Nações Unidas tremula do lado de fora da sede da ONU em Nova York em 17 de setembro de 2025.A bandeira das Nações Unidas tremula do lado de fora da sede da ONU em Nova York em 17 de setembro de 2025. - Foto: Daniel Slim / AFP

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos considerou "inaceitáveis" as sanções anunciadas nesta sexta-feira (9) pelos Estados Unidos contra o Tribunal Penal Internacional (TPI).

"Estas sanções — as mais recentes de uma série de medidas de retaliação contra o TPI e sua equipe pelo trabalho que realizam diariamente para promover a responsabilização pelas violações mais graves dos direitos humanos — são inaceitáveis", declarou o alto comissário Volker Türk em um comunicado.

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Poucas horas depois de a jurista sul-africana Navi Pillay ter sido agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, entre outros motivos, por seu trabalho na instituição, o Departamento de Estado dos EUA anunciou sanções contra o TPI com o objetivo de paralisar "sua capacidade de operar".

Türk instou a comunidade internacional a não permitir que essas medidas "tenham um efeito dissuasório sobre aqueles que trabalham para ou com o tribunal na busca por justiça".

Também pediu aos países que não aderiram ao tribunal, incluindo os Estados Unidos, que "respeitem sua independência e seu trabalho".

Este anúncio de Washington soma-se a outras sanções impostas desde fevereiro de 2025 à metade dos 18 juízes do TPI e a outros de seus integrantes, depois que o Tribunal emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O alto comissário pediu a revogação de todas as sanções dirigidas ao TPI e à sua equipe.

"Está amplamente demonstrado, em todos os conflitos e crises que assolam o nosso mundo, que a impunidade alimenta a violência e o sofrimento", afirmou.

"Devemos investir mais em garantir a justiça e a responsabilização, em vez de penalizar aqueles que documentam, investigam e processam as violações graves" de direitos, insistiu.

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