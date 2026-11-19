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inteligência artificial ONU critica concentração de poder na governança da IA e alerta para modelo "medieval" "A história nos ensinou: com esse tipo de poder, os direitos e as liberdades das pessoas comuns são os primeiros a ser afetados", advertiu Volker Turk

A inteligência artificial está sendo governada de maneira quase medieval, com o poder concentrado nas mãos de poucos executivos do setor, denunciou nesta quinta-feira (19) o alto comissário da ONU para os direitos humanos.

“Poucos homens continuam controlando a maior parte da capacidade computacional, dos dados e da infraestrutura. E seguimos sem normas comuns para regular ou orientar o desenvolvimento da IA”, disse Volker Turk durante o evento RightsX, em Genebra.

O alto comissário afirmou que existe um claro déficit democrático quando cinco empresas de tecnologia concentram mais de 70% da capacidade computacional global voltada para a inteligência artificial.

“Temos a tecnologia do futuro governada quase de forma medieval: por alguns poucos escolhidos, praticamente sem controles, contrapesos, participação ou prestação de contas”, declarou.

“A história nos ensinou: com esse tipo de poder, os direitos e as liberdades das pessoas comuns são os primeiros a ser afetados”, advertiu.

Ao reiterar seu apelo pela elaboração de normas para a IA fundamentadas nos direitos humanos, Turk afirmou que a tecnologia exerce uma influência cada vez maior sobre a vida das pessoas.

Segundo ele, isso ocorre muitas vezes sem que elas tenham conhecimento e pode alterar o debate público de maneiras “sutis e insidiosas”.

Além disso, algoritmos enviesados podem reproduzir injustiças em escala industrial, acrescentou.

“Nossos sistemas de transporte, alimentação e saúde estão cada vez mais digitalizados. Talvez não estejamos tão longe do dia em que a IA possa paralisar infraestruturas críticas em comunidades ou países inteiros, seja por conta própria ou por estar em mãos erradas”, alertou o alto comissário da ONU.

Turk defendeu que os benefícios da IA sejam compartilhados de forma equitativa. Para isso, segundo ele, são necessárias tanto a boa vontade das empresas de tecnologia quanto medidas de regulação e prestação de contas.

O alto comissário afirmou ainda que escreveu a empresas líderes no setor de IA para pedir que adotem medidas eficazes de proteção “antes que seja tarde demais”.

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