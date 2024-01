ONU critica repúdio de Israel a solução de dois Estados

O repúdio de Israel a uma solução de dois Estados para o conflito com os palestinos "é inaceitável, pois irá prolongá-lo indefinidamente e exacerbar a polarização e o extremismo", declarou nesta terça-feira (23) o secretário-geral da ONU, António Guterres.

"O repúdio claro e reiterado, na semana passada, à solução de dois Estados nas mais elevadas instâncias do governo israelense é inaceitável", disse Guterres durante uma reunião em nível ministerial do Conselho de Segurança da ONU, antes de repetir que "é a única via para se obter uma paz duradoura e justa em Israel, Palestina e região".