nações unidas ONU critica últimas sanções dos EUA contra magistrados do TPI Os Estados Unidos já haviam sancionado nove magistrados e procuradores do TPI por suas investigações sobre supostos crimes de guerra israelenses

A ONU criticou os Estados Unidos nesta sexta-feira (19) por intensificar as "represálias" contra as instituições internacionais, depois que o governo do presidente Donald Trump impôs sanções a outros dois juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) por uma investigação sobre Israel.

Os juízes sancionados pelos Estados Unidos na quinta-feira, Gocha Lordkipanidze, da Geórgia, e Erdenebalsuren Damdin, da Mongólia, haviam votado, no início desta semana, a favor de rejeitar um recurso de Israel contra uma investigação por crimes de guerra na Faixa de Gaza.

Os Estados Unidos já haviam sancionado nove magistrados e procuradores do TPI por suas investigações sobre supostos crimes de guerra israelenses.

"O anúncio de ontem de sanções americanas contra outros dois juízes [...] representa uma nova intensificação das represálias contra as instituições internacionais", declarou o Escritório de Direitos Humanos da ONU nesta sexta-feira.

As sanções dos Estados Unidos estão relacionadas à decisão do tribunal de emitir mandados de prisão em novembro de 2024 contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, por crimes de guerra e e de lesa-humanidade.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou em comunicado na quinta-feira que os magistrados recém-sancionados haviam votado no início desta semana a favor de manter estas ordens.

"Esse tipo de ataque contra juízes, procuradores e especialistas da ONU vai contra o Estado de Direito e a administração da Justiça", declarou na sexta-feira o Escritório de Direitos Humanos da ONU.

