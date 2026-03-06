A- A+

Internacional ONU declara guerra no Oriente Médio uma 'grande emergência humanitária' A agência da ONU para os refugiados afirmou que a crise provocou a fuga de milhares de pessoas de suas casas.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) anunciou nesta sexta-feira (6) que declarou a crise no Oriente Médio como uma "grande emergência humanitária", enfatizando a necessidade de uma resposta imediata.

A agência da ONU para os refugiados afirmou que a crise, que começou no sábado passado, quando Israel e Estados Unidos atacaram o Irã, e que se estendeu desde então, provocou a fuga de milhares de pessoas de suas casas.

"O Acnur declarou a escalada da crise no Oriente Médio como uma grande emergência humanitária que exige uma resposta imediata em toda a região", declarou aos jornalistas, em Genebra, Ayaki Ito, diretor de emergências da agência e coordenador interregional para os refugiados.

A recente escalada das hostilidades e dos ataques no Oriente Médio provocou importantes deslocamentos de população. Os confrontos ao longo da fronteira entre Afeganistão e Paquistão também obrigaram milhares de famílias a fugir, explicou.

As regiões afetadas já abrigam quase 25 milhões de pessoas, entre refugiados, deslocados internos e refugiados que retornaram recentemente do exterior, destacou Ito.

O diretor de emergências afirmou que a agência trabalha para levar ajuda humanitária aos países afetados em toda a região.

Ito considera imperativo que todos os civis que precisam de deslocamento ou atravessar fronteiras encontrem "segurança e uma passagem segura".

Novos ataques sacudiram o Irã e o Líbano nesta sexta-feira. Israel prometeu intensificar uma guerra que se propagou rapidamente por toda a região.

Segundo dados oficiais, quase 100.000 pessoas foram obrigadas a sair de suas casas no Líbano desde que o país foi arrastado para o conflito na segunda-feira.

