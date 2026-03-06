ONU declara guerra no Oriente Médio uma 'grande emergência humanitária'
A agência da ONU para os refugiados afirmou que a crise provocou a fuga de milhares de pessoas de suas casas.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) anunciou nesta sexta-feira (6) que declarou a crise no Oriente Médio como uma "grande emergência humanitária", enfatizando a necessidade de uma resposta imediata.
A agência da ONU para os refugiados afirmou que a crise, que começou no sábado passado, quando Israel e Estados Unidos atacaram o Irã, e que se estendeu desde então, provocou a fuga de milhares de pessoas de suas casas.
"O Acnur declarou a escalada da crise no Oriente Médio como uma grande emergência humanitária que exige uma resposta imediata em toda a região", declarou aos jornalistas, em Genebra, Ayaki Ito, diretor de emergências da agência e coordenador interregional para os refugiados.
Leia também
• Mais de 190 crianças morreram desde o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, diz Unicef
• Presidente do Irã diz que 'alguns países' iniciaram esforços de mediação para guerra
• Dólar sobe com guerra, petróleo forte e expectativa por payroll
A recente escalada das hostilidades e dos ataques no Oriente Médio provocou importantes deslocamentos de população. Os confrontos ao longo da fronteira entre Afeganistão e Paquistão também obrigaram milhares de famílias a fugir, explicou.
As regiões afetadas já abrigam quase 25 milhões de pessoas, entre refugiados, deslocados internos e refugiados que retornaram recentemente do exterior, destacou Ito.
O diretor de emergências afirmou que a agência trabalha para levar ajuda humanitária aos países afetados em toda a região.
Ito considera imperativo que todos os civis que precisam de deslocamento ou atravessar fronteiras encontrem "segurança e uma passagem segura".
Novos ataques sacudiram o Irã e o Líbano nesta sexta-feira. Israel prometeu intensificar uma guerra que se propagou rapidamente por toda a região.
Segundo dados oficiais, quase 100.000 pessoas foram obrigadas a sair de suas casas no Líbano desde que o país foi arrastado para o conflito na segunda-feira.