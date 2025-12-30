Ter, 30 de Dezembro

refugiados

ONU denuncia lei israelense que permitiria cortar água e eletricidade da UNRWA

Ainda de acordo com o projeto de lei, o Estado poderá tomar posse de terrenos do domínio público israelense que tenham sido utilizados pela agência

Sarah Saada, uma palestina deslocada de 15 anos que fugiu de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, durante os bombardeios israelenses, pinta em meio aos escombros de prédios destruídos na Cidade de GazaSarah Saada, uma palestina deslocada de 15 anos que fugiu de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, durante os bombardeios israelenses, pinta em meio aos escombros de prédios destruídos na Cidade de Gaza - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

As Nações Unidas denunciaram, nesta terça-feira (30), a recente legislação israelense que autoriza o corte do fornecimento de água e eletricidade da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), com o risco de privar "milhões de pessoas" destes serviços básicos.

O Parlamento israelense aprovou na segunda-feira um projeto de lei apoiado pelo governo que proíbe fornecer água ou eletricidade a imóveis pertencentes à UNRWA. 

Além disso, o Estado poderá, em caráter imediato, tomar posse de terrenos do domínio público israelense que tenham sido utilizados pela agência.

Em 2024, Israel já havia proibido a UNRWA de operar em seu território após acusar alguns de seus funcionários de terem participado do ataque do movimento islamista palestino Hamas de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

O chefe da agência, Philippe Lazzarini, criticou nesta terça-feira a nova legislação, classificando-a como "escandalosa" e afirmando que "se inscreve no âmbito de uma campanha sistemática e contínua destinada a desacreditar a UNRWA e a obstaculizar o papel central que desempenha" ao fornecer assistência aos refugiados palestinos.

Filippo Grandi, diretor do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) até o fim de 2025 e ex-chefe da UNRWA, considerou a legislação israelense "muito lamentável".

Em entrevista à AFP nesta terça-feira, Grandi lembrou que a UNRWA, ao contrário de outras agências da ONU, presta serviços públicos básicos como educação e saúde a milhões de refugiados palestinos em Gaza e na Cisjordânia, assim como em Líbano, Jordânia e Síria.


 

