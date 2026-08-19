ONU denuncia que 350 trabalhadores humanitários foram assassinados em 2025
Desde o início de 2026, outros 82 foram assassinados, 97 feridos e 39 sequestrados em todo o mundo
Um total de 350 trabalhadores humanitários foram assassinados em 2025, incluindo 186 em Gaza e 71 no Sudão, lamentou nesta quarta-feira (19) o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha).
"O ano de 2025 voltou a estabelecer um triste recorde em matéria de violência contra trabalhadores humanitários, com 907 membros de equipes humanitárias mortos, feridos ou sequestrados", afirma a instituição em um comunicado.
Segundo os números do banco de dados do centro de pesquisa de referência 'Humanitarian Outcomes', o balanço de mortos é levemente inferior ao de 2024, ano em que 377 trabalhadores humanitários foram assassinados.
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Desde o início de 2026, outros 82 foram assassinados, 97 feridos e 39 sequestrados em todo o mundo, prossegue a Ocha.
"Mais de mil trabalhadores humanitários foram assassinados em apenas três anos, e isso é totalmente inaceitável", declarou o chefe de operações humanitárias da ONU, Tom Fletcher.
"Mas o simples fato de denunciar isso não vai protegê-los. Os Estados devem fazer respeitar o direito internacional humanitário e usar todos os recursos ao seu alcance para proteger os civis e nossos colegas. E aqueles que violam as normas devem enfrentar as consequências", acrescentou.
A Ocha destaca em particular que "a proliferação de drones armados baratos e adaptáveis é especialmente preocupante", já que "permite que um número cada vez maior de atores tenha acesso a um poder letal".
No Sudão, drones armados foram responsáveis por "80% das mortes entre a população civil durante os quatro primeiros meses de 2026, atingindo em particular mercados e centros de saúde".
"Os drones militarizados se tornaram o novo rosto de um perigo antigo: o atentado deliberado ou imprudente contra vidas civis", segundo Fletcher. "A tecnologia pode evoluir, mas as leis da guerra não mudam", concluiu.