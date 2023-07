A- A+

racismo ONU denuncia "racismo generalizado" contra gestantes negras nas Américas

As mulheres negras grávidas nas Américas sofrem maus-tratos, devido ao "racismo generalizado" no sistema de saúde. O risco de morte durante o parto é muito maior do que o das mulheres brancas, por exemplo, particularmente nos Estados Unidos, Brasil e Colômbia, denuncia a ONU em um relatório publicado nesta quarta-feira (12).

A mortalidade materna entre mulheres negras é "anormalmente alta, seja em termos absolutos ou comparativos" com mulheres de outras origens, diz o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) neste relatório, que analisa dados de nove países das Américas escolhidos pela proporção da população negra e pelos dados disponíveis (Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Panamá, Suriname, Trinidad e Tobago, Estados Unidos e Uruguai).

A maior disparidade é encontrada nos Estados Unidos, onde as mulheres negras têm três vezes mais risco de morrer durante a gravidez ou dentro de seis semanas após o parto do que as mulheres brancas.

Essa mortalidade materna "persiste independentemente da renda ou do nível de educação", detalha o relatório.

As mulheres negras têm 2,5 vezes mais risco de morrer no parto no Suriname, e 1,6, no Brasil e na Colômbia.

Essa alta mortalidade materna entre mulheres negras nas Américas é frequentemente atribuída ao "fracasso individual em receber atendimento médico oportuno, ao estilo de vida questionável, ou à pré-disposição hereditária", "ideias falsas" que o UNFPA "rejeita categoricamente" e que se deve, principalmente, ao "racismo e sexismo generalizado".

"O flagelo do racismo contra mulheres e meninas negras, muitas delas descendentes de vítimas da escravidão, continua nas Américas", denunciou a chefe da agência, a panamenha Natalia Kanem, em um comunicador.



"Muitas vezes, mulheres e meninas de origem africana são abusadas e maltratadas, suas necessidades não são levadas a sério e suas famílias são dilaceradas por mortes durante o parto, que poderiam ter sido evitadas", acrescenta ela.

Em geral, mulheres negras e meninas adolescentes estão em gestação "antes, durante e depois da gravidez", afirma o relatório.

O UNFPA denuncia, sobretudo, os preconceitos que persistem nos currículos das faculdades de medicina.

Existe uma crença errônea de que as mulheres negras suportam melhor a dor, por isso muitas vezes são privadas de anestesia durante o parto ou de angústias, porque estariam "suscetíveis a se tornarem dependentes", denunciam o relatório.

O texto também pune os comportamentos de abuso verbal ou físico da maioria do pessoal de saúde.

As consequências da negligência de que são vítimas é que estas mulheres enfrentam maiores complicações durante a gravidez e em cuidados diferenciados, "que muitas vezes levam à morte".

A agência lamenta a ausência de dados raciais em alguns países, o que torna essas diferenças "invisíveis".

