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INTERNACIONAL

ONU diz estar trabalhando com EUA, Omã e Irã para retomar esforço de evacução em Ormuz

A agência de navegação das Nações Unidas suspendeu na quinta-feira um esforço de evacuação, que visava retirar centenas de navios encalhados por Ormuz

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Navios ancorados próximo ao estreito de OrmuzNavios ancorados próximo ao estreito de Ormuz - Foto: Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP

O secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), Arsenio Dominguez, disse nesta sexta-feira, 26, que a agência da ONU para transporte marítimo está trabalhando com os Estados Unidos, Omã e Irã, além de países do Golfo, para obter garantias de segurança no trânsito do Estreito de Ormuz.

Em coletiva de imprensa, Dominguez afirmou que o objetivo de pausar os esforços de evacuação ontem ocorreram para preservar a segurança das tripulações na via navegável e que as consultas continuam para voltar com a iniciativa.

"Assim que tivermos mais confirmações, continuaremos evacuação", enfatizou, acrescentando que 150 navios passaram com segurança pelo Estreito nos últimos três dias e cerca de outros 15 atravessaram a rota nesta sexta.

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Segundo ele, a remoção e destruição de minas, bem como a gestão do Estreito, serão os próximos passos a serem dados. A OMI estima que podem ter cerca de 80 minas no local.

A agência de navegação das Nações Unidas suspendeu na quinta-feira um esforço de evacuação, que visava retirar centenas de navios encalhados por Ormuz, após uma embarcação ser atacada no Golfo de Omã. Dominguez pontuou que a embarcação não contactou as autoridades na passagem.

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