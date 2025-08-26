ONU diz que investigações sobre massacres israelenses em Gaza devem "apresentar resultados"
A ONU insistiu nesta terça-feira (26) que Israel não deve apenas investigar as supostas mortes ilegais em Gaza, como o bombardeio de um hospital que matou 20 pessoas, incluindo jornalistas, mas também garantir que as investigações apresentem resultados.
"É preciso haver justiça", disse o porta-voz do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, Thameen Al-Kheetan. Ele acrescentou que o grande número de profissionais da imprensa mortos na guerra de Gaza "levanta muitas perguntas sobre os ataques a jornalistas".
O porta-voz fez os comentários um dia após um bombardeio israelense contra o hospital Nasser na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, que deixou pelo menos 20 mortos, incluindo cinco jornalistas.
"As autoridades israelenses anunciaram, no passado, investigações sobre tais assassinatos", disse Kheetan.
"É claro que é responsabilidade de Israel, como potência ocupante, investigar, mas estas investigações precisam apresentar resultados", disse.
"Ainda não vimos resultados, nem medidas de prestação de contas. Continuamos aguardando os resultados das investigações e exigimos responsabilização e justiça", acrescentou.
Kheetan afirmou que pelo menos 247 jornalistas palestinos morreram em Gaza desde que a guerra começou em 7 de outubro de 2023.
"Os jornalistas são os olhos e ouvidos de todo o mundo e devem ser protegidos", afirmou.