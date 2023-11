A- A+

Conflito no Oriente Médio ONU e Cruz Vermelha preocupadas com operação israelense no hospital Al Shifa de Gaza Exército israelense entrou nesta quarta (15) no hospital e anunciou uma operação seletiva contra um posto de comando

A Cruz Vermelha e a ONU expressaram preocupação com a operação militar de Israel no hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza, como parte de sua guerra contra o movimento islamista palestino Hamas.

O Exército israelense entrou nesta quarta-feira (15) no hospital de Al Shifa e anunciou uma operação seletiva contra um posto de comando, que afirma que os combatentes do Hamas escondem no complexo médico.

Martin Griffiths, diretor do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), afirmou que está "horrorizado" com as informações sobre operações militares no hospital Al Shifa de Gaza.

"A proteção dos recém-nascidos, pacientes, profissionais da saúde e de todos os civis deve ter precedência sobre todas as outras questões", escreveu na rede social X.

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que as informações de uma incursão militar no hospital de Al Shifa são "preocupantes" e disse que a instituição perdeu contato com os profissionais de saúde do complexo.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou em um comunicado que "está extremamente preocupado com o impacto para os pacientes e feridos, profissionais da saúde e civis".

