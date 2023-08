A- A+

Iêmen ONU encerra com sucesso a transferência de petróleo de navio encalhado no Iêmen Um derramamento de petróleo teria causado estragos na flora e fauna de Iêmen, nas vilas de servidores e nos principais portos iemenitas

A ONU anunciou, nesta sexta-feira (11), ter concluído a transferência de uma quantidade de petróleo equivalente a mais de um milhão de barris de um navio encalhado perto da costa do Iêmen e que representava um perigo ambiental.

Em um comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, comemorou "as notícias de que a transferência de um navio para outro terminou nesta sexta-feira (11), evitando assim uma monumental catástrofe humanitária e ambiental".

No final de julho, teve início a transferência de petróleo da embarcação "FSO Safer", um navio que, desde a década de 1980, estava atracado em frente ao porto estratégico de Hodeida (oeste). Sua manutenção foi interrompida em 2015, devido ao conflito no Iêmen.

A conclusão desta tarefa "acaba com a ameaça iminente e imediata" representada por este petroleiro, "que poderia se romper, ou explodir no Mar Vermelho", afirmou o diretor do Programa para Desenvolvimento da ONU, Achim Steiner.

Um derramamento de petróleo teria causado estragos na flora e fauna de Iêmen, nas vilas de servidores e nos principais portos iemenitas.

