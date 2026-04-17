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Organização das Nações Unidas ONU está muito enfraquecida e nações que a criaram não cumprem decisões, diz Lula na Espanha Presidente disse ainda que a organização teve um papel fundamental na criação de Israel, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 17, durante viagem à Espanha, que a Organização das Nações Unidas (ONU) está "enfraquecida". Lula voltou a dizer que os países que criaram a entidade não a respeitam ao descumprir decisões.

"A ONU está muito enfraquecida, porque quando a ONU foi criada, se criou o Conselho de Segurança da ONU para se garantir a paz. (...) Não é o que está acontecendo. As nações que criaram a ONU não respeitam a ONU, as decisões não são cumpridas", declarou o presidente em entrevista coletiva de imprensa.

O presidente disse ainda que a ONU teve um papel fundamental na criação de Israel, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas não consegue consolidar a autonomia política do Estado da Palestina.

Lula afirmou que, assim como a ONU, há um enfraquecimento da democracia atestado nos últimos anos. Para ele, isso se dá devido à alta concentração de renda e à retirada de direitos humanos.

"A sociedade começa a ficar preocupada, porque a democracia chegou ao seu pico maior, criando o estado de bem-estar social de uma parte da população, sobretudo aqui na Europa, e nesses últimos 20 anos, na maioria dos países, a classe trabalhadora vem só retrocedendo", disse.

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