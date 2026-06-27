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Internacional

ONU estima que cerca de 6,8 milhões de pessoas podem ter sido afetadas por terremotos na Venezuela

Já são quase mil mortos e dezenas de milhares de desaparecidos

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Rastro de destruição após fortes terremotos na VenezuelaRastro de destruição após fortes terremotos na Venezuela - Foto: Federico Parra/AFP

Vários milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela e deixaram quase mil mortos e dezenas de milhares de desaparecidos, estimou a ONU neste sábado (27).

"Até 6,76 milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos terremotos devastadores que atingiram a Venezuela em 24 de junho", afirmou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU.

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Acrescentou que as projeções são baseadas em análises populacionais e de danos e incluem até dois milhões de pessoas em Caracas, a capital.

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