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Guerra no Oriente Médio ONU exige 'justiça' após bombardeio de escola no Irã "Declarações contraditórias dos EUA, que visam concretizar o seu crime, não podem, de forma alguma, exonerá-los da sua responsabilidade"

O bombardeio de uma escola iraniana em 28 de fevereiro provocou um “horror profundo”, afirmou nesta sexta-feira (27) o chefe de direitos humanos da ONU, que pediu ao governo dos Estados Unidos que concluísse o mais rápido possível sua investigação e assegure a justiça.

“O bombardeio da escola de ensino básico Shajareh Tayyebeh, em Minab, provocou um horror profundo”, declarou Volker Türk ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, antes de acrescentar que “corresponde àqueles que realizaram o ataque investigado de maneira rápida, imparcial, transparente e exaustiva”.

"Funcionários de alto escalação americanos disseram que o bombardeio está sendo investigado. Peço que o processo seja concluído o mais rápido possível e que suas conclusões sejam tornadas públicas. É preciso fazer justiça pelos terríveis danos causados", insistiu.

Em uma mensagem em vídeo, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou ao Conselho de Direitos Humanos que o ataque não foi um erro, e sim uma operação “calculada” dos Estados Unidos, na qual, segundo ele, morreu “mais de 175 estudantes”.

“As declarações contraditórias dos Estados Unidos, que visam concretizar o seu crime, não podem, de forma alguma, exonerá-los da sua responsabilidade”, declarou o ministro iraniano, que qualificou o ataque de 28 de fevereiro como “um crime de guerra e um crime contra a humanidade”.

O bombardeio aconteceu no primeiro dia da expedição conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.

A AFP não teve acesso ao local para verificar de maneira independente o balanço nem as situações dos acontecimentos.

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