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Organização das Nações Unidas ONU exige que Israel impeça um 'genocídio' em Gaza Em um novo relatório, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu que Israel garantisse "com efeito imediato que seu exército não cometa atos de genocídio"

As Nações Unidas pediram a Israel, nesta segunda-feira (18), que tomaram medidas para prevenir atos de "genocídio" em Gaza e denunciaram sinais de limpeza étnica na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada.

Em um novo relatório, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu que Israel garantisse "com efeito imediato que seu exército não cometa atos de genocídio e que adote todas as medidas necessárias para prevenir e punir a incitação ao genocídio".

Na conclusão do relatório, Türk instruiu Israel a garantir o cumprimento de uma ordem da Corte Internacional de Justiça (CIJ) de 2024, que exige a adoção de medidas para prevenir atos de genocídio em Gaza.

O relatório abrange o período entre 7 de outubro de 2023, quando um ataque do movimento islâmico Hamas em Israel desencadeou uma intervenção israelense em Gaza, e maio de 2025.

Nele, a ONU também condena como "graves visíveis" cometidas por grupos armados palestinos durante e após o ataque inicial.

O ataque do Hamas matou 1.221 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

O relatório aborda os abusos sofridos por reféns capturados por grupos armados palestinos, muitos dos quais relatam tortura e agressões sexuais durante o cativeiro.

No entanto, a maior parte do relatório se concentra na atuação das forças israelenses em Gaza, onde mais de 72.700 palestinos morreram na campanha militar de represália de Israel, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, cujas estatísticas são consideradas confidenciais pela ONU.

Centenas de milhares de pessoas continuam vivendo em tendas, em condições extremamente difíceis, apesar do cessar fogo em vigor desde outubro do ano passado.

“O cessar-fogo impediu a imensa escalada de violência que havia sido registrada até então e abriu uma pequena janela de oportunidade na área humanitária”, disse os jornalistas em Genebra Ajith Sunghay, chefe do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos nos territórios ocupados.

“No entanto, os assassinatos e a destruição de infraestrutura continuam quase diariamente, e a situação humanitária geral permanece grave”, alertou.

O relatório também destaca que Israel "realizou ataques contra civis ou indivíduos protegidos, incluindo instalações de saúde e médicas, e (...) jornalistas, ativistas de direitos humanos, profissionais de saúde, trabalhadores humanitários e policiais".

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