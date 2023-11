ONU: fenômeno meteorológico El Niño persistirá até abril de 2024

A- A+

Em geral associado a um aumento das temperaturas mundiais, o fenômeno meteorológico El Niño vai durar até abril de 2024, afirmou a ONU, anunciando um aumento das temperaturas em 2024.

De acordo com o boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM) publicado na terça-feira (7), há 90% de probabilidade de que esse fenômeno cíclico do Pacífico persista até abril de 2024. Também é muito provável que, "no auge, chegue a valores correspondentes a um episódio intenso".

Em setembro, "a temperatura da superfície do mar na zona centro-leste do Pacífico equatorial apresentou magnitudes moderadas", relatou a organização, observando que "as temperaturas sob a superfície do leste do Pacífico equatorial" foram "muito superiores à média".

Segundo a organização, nos últimos quatro meses, "foram registrados aumentos constantes da temperatura da superfície do mar", e são esperados "novos aumentos [embora mais fracos] dessas temperaturas nos próximos meses, em função da intensidade e da natureza das retroações atmosférico-oceânicas".

Conforme os especialistas, "partindo dos padrões observados em episódios anteriores e das atuais previsões de longo prazo, prevê-se que o episódio perca força, gradualmente, durante a próxima primavera no hemisfério norte". Além disso, a probabilidade de um efeito de esfriamento de um episódio de La Niña é quase inexistente.

"O ano que vem pode ser ainda mais quente. As crescentes concentrações de gases de efeito de estufa fruto da atividade humana que capturam o calor na atmosfera contribuem de forma clara e inequívoca para esse aumento das temperaturas", declarou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, citado no comunicado.

"Os fenômenos extremos, como as ondas de calor, as secas, os incêndios florestais, as chuvas intensas e as inundações vão-se intensificar em algumas regiões, e isso terá consequências importantes", acrescentou.

