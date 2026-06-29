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TERREMOTOS NA VENEZUELA ONU fornece 10.000 bolsas mortuárias para a Venezuela Pelo menos 1.719 pessoas morreram no potente duplo terremoto ocorrido na última quarta-feira na Venezuela

A ONU, que teme um aumento no número de vítimas dos terremotos na Venezuela, vai fornecer ao país 10.000 bolsas mortuárias, embora espere que o balanço final seja inferior a este número, disse um encarregado regional da organização nesta segunda-feira (29).

Pelo menos 1.719 pessoas morreram no potente duplo terremoto ocorrido na última quarta-feira na Venezuela, segundo dados oficiais.

"Estamos trabalhando ombro a ombro com o governo, e não vou começar a especular com números que o governo não tenha anunciado oficialmente. Pelo menos 2.500 estruturas foram afetadas, a maioria das quais colapsaram por completo, por isso, sem dúvida, estamos diante de um número superior ao já anunciado", destacou o coordenador da ONU no país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

"Posso dar-lhes um indicador aproximado: estamos adquirindo, e isto é algo que foi acordado com as autoridades aqui, 10.000 bolsas para cadáveres", acrescentou, durante uma coletiva por videoconferência.

"É muito triste e de verdade esperamos que o número seja menor que esse, e por isso estamos concentrados agora nas operações de resgate", afirmou.

Por outro lado, ele destacou a rápida mobilização internacional e a solidariedade da população local.

Segundo seus dados, 27 países enviaram mais de 40 equipes de resgate, com o que "mais de 2.000 socorristas e pessoal (estão) no terreno, com mais de 160 cães".

Estas equipes internacionais conseguiram resgatar sete pessoas dos escombros no domingo, informou.

A ONU estima o número de desaparecidos em cerca de 50.000.

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