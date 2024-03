ONU: Guerra em Gaza matou em 4 meses mais crianças que todos os conflitos mundiais em 4 anos

Mais crianças morreram em quatro meses de guerra entre Israel e o Hamas em Gaza do que em quatro anos de conflitos em todo o mundo, afirmou, nesta terça-feira (12), o diretor da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

"É arrepiante. O número de crianças mortas em pouco mais de 4 meses em Gaza é superior ao número de crianças mortas em 4 anos em todas as guerras do mundo juntas", escreveu Philippe Lazzarini na rede social X, denunciando "uma guerra contra as crianças".