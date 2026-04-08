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Conflito

ONU: Guterres celebra cessar-fogo e pede fim definitivo das hostilidades no Oriente Médio

"É necessário o fim do conflito para proteger vidas civis e aliviar o sofrimento humano"

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Secretário-geral das Nações Unidas, António GuterresSecretário-geral das Nações Unidas, António Guterres - Foto: Pablo Pociuncula/AFP

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, celebrou a trégua de duas semanas acertada pelos Estados Unidos e pelo Irã na terça-feira, 7, e pediu que os dois países trabalhem em um pacto pelo encerramento definitivo do conflito.

"O fim das hostilidades é urgentemente necessário para proteger vidas civis e aliviar o sofrimento humano", disse Guterres, em comunicado distribuído pela ONU.

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O enviado especial do secretário-geral, Jean Arnault, está no Oriente Médio "para apoiar os esforços em direção a uma paz duradoura", informou a entidade.
 

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