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Conflito ONU: Guterres celebra cessar-fogo e pede fim definitivo das hostilidades no Oriente Médio "É necessário o fim do conflito para proteger vidas civis e aliviar o sofrimento humano"

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, celebrou a trégua de duas semanas acertada pelos Estados Unidos e pelo Irã na terça-feira, 7, e pediu que os dois países trabalhem em um pacto pelo encerramento definitivo do conflito.

"O fim das hostilidades é urgentemente necessário para proteger vidas civis e aliviar o sofrimento humano", disse Guterres, em comunicado distribuído pela ONU.

O enviado especial do secretário-geral, Jean Arnault, está no Oriente Médio "para apoiar os esforços em direção a uma paz duradoura", informou a entidade.



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