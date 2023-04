A- A+

Direitos Humanos ONU: Índia será o país mais populoso do mundo no final de abril País está à frente da China com 1,425 bilhão de habitantes

A Índia se tornará, no final de abril, com 1,425 bilhão de habitantes, o país mais populoso do mundo, à frente da China, segundo uma estimativa da ONU publicada nesta segunda-feira (24).

"Até o final de abril, a Índia atingirá 1.425.775.850 de habitantes, igualando e superando a população da China continental", diz o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (ECOSOC).

Na semana passada, um relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) estimou que esse marco aconteceria em meados de 2023.

