Turquia ONU lança apelo para arrecadar US$ 1 bi por terremoto na Turquia Número de mortos é de cerca de 40 mil

A ONU lançaram nesta quinta-feira (16) um apelo para arrecadar US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,2 bilhões) em ajuda para as vítimas na Turquia do terremoto devastador que atingiu esse país e a Síria na semana passada, deixando cerca de 40 mil mortos.

Em um comunicado, a agência disse que os fundos vão fornecer ajuda humanitária durante três meses a 5,2 milhões de pessoas. Isso permitirá às organizações de ajuda "aumentar rapidamente o apoio vital" à população afetada pelos efeitos do sismo de magnitude 7,8.

