ONU lança movimento para pôr fim às guerras

Em um mundo abalado por guerras, a Aliança de Civilizações da ONU (Unaoc, sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (3) o lançamento da iniciativa Grito pela Paz, na cidade espanhola de Guernica, onde as consequências da guerra foram imortalizadas pelo pintor Pablo Picasso.

"Não haverá segurança sem paz", por isso deve-se colocar "a paz no centro do nosso mundo", disse o ex-chanceler espanhol Miguel Angel Moratinos, chefe da Aliança, no anúncio do evento, que vai acontecer nos próximos dias 25 e 26, em Guernica, no País Basco.