ONU: mais de 10.000 caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza desde o início da trégua

Mais de 10.000 caminhões com ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza desde o início do cessar-fogo entre Israel e Hamas em 19 de janeiro, anunciou nesta quinta-feira o chefe humanitário da ONU.



"Levamos mais de 10.000 caminhões nas duas semanas desde o cessar-fogo, um aumento massivo", afirmou na rede social X Tom Fletcher, diretor do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).



Confira:



This is an opportunity to thank our brilliant team leading the largest movement of vital humanitarian aid in recent memory.



The 10,000th truck has

just crossed into Gaza since the ceasefire just over two weeks ago.



A massive lifesaving effort, but we must do much more. https://t.co/EWe1uWBTal