ONU manifesta preocupação com a retórica de Trump após suas recentes ameaças a Omã
Trump ameaçou na véspera "destruir" Omã durante declarações à imprensa no âmbito de uma reunião de seu gabinete
As Nações Unidas manifestaram nesta quinta-feira (28) sua preocupação com as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou Omã depois que Teerã confirmou a existência de contatos com Mascate para negociar um mecanismo de controle da navegação no Estreito de Ormuz.
"Sempre nos inquieta e preocupa ouvir esse tipo de retórica. Para cada Estado-membro, a integridade territorial e a soberania devem ser respeitadas tanto nos fatos quanto nas palavras", afirmou o porta-voz adjunto do secretário-geral, Farhan Haq, em uma coletiva de imprensa.
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Trump ameaçou na véspera "destruir" Omã durante declarações à imprensa no âmbito de uma reunião de seu gabinete. "Omã se comportará como todos os outros ou teremos que destruí-los", indicou, horas depois de Teerã confirmar a existência de contatos com Mascate para negociar esse mecanismo.
O subdiretor de Política Externa e Segurança Internacional da Secretaria do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Alí Baqeri, afirmou na quarta-feira que Teerã e Mascate "estão negociando em conjunto um novo procedimento para a passagem de navios pelo estreito de Ormuz", depois que o Irã indicou em várias ocasiões que ambos os países devem estar à frente dessas regulamentações.