A- A+

MUNDO ONU: mundo tem recorde de 114 milhões de deslocados As principais causas do deslocamento forçado de pessoas no primeiro semestre de 2023 foram os conflitos

O número de pessoas deslocadas de suas casas à força em todo o planeta superou a marca de 114 milhões, um número recorde, anunciou a ONU nesta quarta-feira (25).

"O número de pessoas deslocadas por guerras, perseguição, violência e violações dos direitos humanos provavelmente superou 114 milhões no fim de setembro", afirmou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Uma fonte da agência confirmou à AFP que o número é recorde.

As principais causas do deslocamento forçado de pessoas no primeiro semestre de 2023 foram os conflitos na Ucrânia, Sudão, Mianmar e a República Democrática do Congo, a crise humanitária do Afeganistão e uma combinação de secas, inundações e insegurança na Somália, segundo o ACNUR.

No relatório semestral, que analisa os deslocamentos forçados nos primeiros seis meses de 2023, o ACNUR informou que no fim de junho o mundo tinha 110 milhões de pessoas deslocadas à força.

Veja também

HOMENAGEM Aos 61 anos, cantora Cristina Amaral se torna cidadã do Recife