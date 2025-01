A- A+

MUNDO ONU nomeia general brasileiro para comandar força de combate em meio aos conflitos no Congo O anúncio da nomeação de general Ulisses, que atuava no Comando Logístico do Exército, aconteceu em meio à crise desencadeada pela ofensiva dos guerrilheiros do M-23 no leste do país

O general de divisão Ulisses Mesquita Gomes foi nomeado no fim da tarde desta terça-feira, dia 28, o comandante da Monusco, a força de estabilização da República Democrática do Congo (RDC), que atua ao lado do exército daquele país contra os rebeldes do grupo insurgente M-23, apoiado por Ruanda. Há relatos de combates intensos no Leste do país.

O anúncio da nomeação de general Ulisses, que atuava no Comando Logístico do Exército, aconteceu em meio à crise desencadeada pela ofensiva dos guerrilheiros do M-23 no leste do país, atingindo a cidade de Goma, a capital do Kivu do Norte, estado da RDC vizinho à Ruanda. O grupo M-23 é formado por integrantes da minoria Tutsi.

Milhares de habitantes do Kivu do Norte deixaram a região, enquanto protestos em razão do que os congoleses chamam de inação das potências estrangeiras diante da suposta agressão patrocinada por Ruanda estouraram nesta quinta-feira em Kinshasa, capital da RDC. Embaixadas de países como a França, a Bélgica, os Estados Unidos e a do Brasil foram atacadas por manifestantes.

A Monusco tem cerca de 12 mil militares, a maioria africanos. Durante a ofensiva do M-23, os capacetes azuis da ONU sofreram 13 baixas. Ao todo, 22 militares brasileiros estão na força das Nações Unidas, cinco dos quais permanecem em Goma, pois ocupam funções no Estado-Maior da brigada. Outra parte dos brasileiros está agregada ao batalhão uruguaio, uma das unidades da Monusco, que tem autorização para usar a força.

De acordo com o Exército brasileiro, outros dez militares estão na cidade de Beni, ao norte do país. "A situação nessa localidade permanece dentro da normalidade, sem alterações significativas na segurança", informou o Exército. De acordo com a Força, a situação em Goma se agravou nos últimos dias. O M-23 conseguiu entrar em parte da cidade com tanques T-54 e o apoio de soldados de Ruanda, capturando soldados da RDC.

Ainda segundo o Exército, "o grupo armado M-23 intensificou suas ofensivas, atacando localidades estratégicas como Masisi e Minova".

"Combates violentos estão ocorrendo nas proximidades de Sake, a cerca de 23 quilômetros de Goma, resultando em uma crise humanitária e no deslocamento de milhares de civis", informou o Exército brasileiro.

O relato do Exército prossegue, afirmando que "as forças congolesas, juntamente com a SAMIDR (Missão da Comunidade de desenvolvimento da África Austral na República Democrática do Congo) e a MONUSCO, adotaram posições defensivas ao redor de Goma, com tropas congolesas e africanas na linha de frente, enquanto as forças da ONU ocupam a segunda linha defensiva".

Até 2024, a Monusco era chefiada por outro general brasileiro: Otávio Rodrigues de Miranda Filho. Em novembro de 2023, ele dirigiu a Operação Springbok para deter os rebeldes no leste da RDC. Miranda Filho deixou o comando sem que um substituto fosse nomeado como force commander.

Escolhido para substituí-lo no fim do ano passado, o general Ulisses aguardava a sua aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU quando a crise estourou - ela dependia do voto da Rússia. Enquanto isso, a força estava sendo comandada interinamente pelo general Khar Diouf, do Senegal.

A previsão é que Ulisses chegue à RDC na próxima semana para assumir a Monusco. No Brasil, o general chefiou a 7ª Brigada de Infantaria. Também esteve na Minutah, a força de paz da ONU para o Haiti, da qual o Brasil fez parte entre 2004 e 2017. Ele trabalhou ainda no Departamento de Operações de Paz da ONU entre 2017 e 2019. O primeiro brasileiro a chefiar a Monusco foi Carlos Alberto Santos Cruz entre 2013 e 2015.

