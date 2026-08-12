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Rússia ONU pede à Rússia que permita participação do único partido antiguerra nas eleições Partido é a única legenda liberal ainda ativa no país e se opõe à guerra na Ucrânia

A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu nesta quarta-feira (12) à Rússia que revogue a proibição imposta ao único partido contrário à guerra, o Yabloko, para que possa disputar as eleições parlamentares de setembro.

Após um recurso apresentado por um partido nacionalista pró-Kremlin, a Suprema Corte da Rússia proibiu, na segunda-feira, a participação do Yabloko nas eleições, privando os eleitores contrários ao conflito na Ucrânia da possibilidade de pedir, por meio do voto, o fim da guerra.

"Estamos profundamente preocupados com a proibição do Yabloko, um dos partidos políticos mais antigos da Rússia, nas eleições parlamentares de setembro", declarou o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos na rede social X.

"Pedimos às autoridades que revoguem a proibição", acrescentou.

Com a maioria dos opositores do presidente Vladimir Putin presos, exilados ou mortos, o Yabloko é o único partido liberal que continua em atividade na Rússia.

A legenda recebeu o apoio de várias figuras da oposição no exílio, incluindo Yulia Navalnaya, viúva do falecido líder opositor Alexei Navalny. Ambos são classificados como "extremistas" na Rússia.

Uma pesquisa realizada no início deste ano apontou apenas 3% de apoio ao Yabloko, abaixo do patamar de 5% necessário para obter representação na Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo.

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