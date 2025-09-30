A- A+

direitos ONU pede aos talibãs que restabeleçam telecomunicações no Afeganistão O governo talibã já havia bloqueado o acesso à internet de alta velocidade em algumas províncias no início do mês, em uma campanha contra o "vício"

As Nações Unidas instaram, nesta terça-feira (30), o governo talibã a restabelecer o acesso à internet e às telecomunicações no Afeganistão, 24 horas após as autoridades imporem um corte generalizado desses serviços.

Esta é a primeira vez que as comunicações são cortadas no país desde que os talibãs retornaram ao poder em 2021, impondo inúmeras restrições conforme sua interpretação da lei islâmica.

O governo talibã já havia bloqueado o acesso à internet de alta velocidade em algumas províncias no início do mês, em uma campanha contra o "vício".

O sinal dos celulares e da internet enfraqueceu progressivamente na noite de segunda-feira até cair abaixo de 1% dos níveis habituais, indicou o observatório NetBlocks, que monitora a cibersegurança e a governança da internet.

A AFP perdeu todo o contato com seu escritório na capital Cabul na segunda-feira por volta das 13h15 GMT (10h15 de Brasília). Poucos minutos antes da interrupção, um funcionário do governo afirmou que ela duraria "até novo aviso".

Fontes diplomáticas informaram nesta terça-feira que as redes móveis estavam em sua maioria fora de serviço.

Uma fonte da ONU mencionou operações "gravemente afetadas" e observou que era necessário recorrer "ao uso de comunicações de rádio e conexões limitadas via satélite".

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu "uma reconexão imediata" e ressaltou que a situação afetava especialmente mulheres e meninas, "já excluídas da vida pública".

A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão, por sua vez, denunciou em comunicado que o corte "isolou quase completamente o Afeganistão do resto do mundo e pode causar danos consideráveis ao povo afegão".

A missão destacou a ameaça que o corte representa para "a estabilidade econômica" e alertou que agrava "uma das piores crises humanitárias do mundo".

Além do corte nas telecomunicações, todos os voos desta terça foram cancelados no aeroporto de Cabul, constataram jornalistas da AFP.

Os serviços telefônicos são normalmente transmitidos pela internet, compartilhando as mesmas linhas de fibra óptica, principalmente em países com infraestrutura limitada de telecomunicações.

Nas últimas semanas, as conexões à internet estiveram extremamente lentas ou intermitentes.

