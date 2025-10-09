Qui, 09 de Outubro

quinta09/10/2025
GAZA

ONU pede implementação total de cessar-fogo e entrada imediata de ajuda em Gaza

A presidente da Assembleia Geral elogiou os esforços dos EUA, Catar, Egito, Turquia e outros países "por trabalharem para pôr fim ao sofrimento de reféns israelenses e civis palestinos

Palestinos carregam sacos de farinha que obtiveram de caminhões de ajuda humanitária que entraram em Gaza pelo posto de fronteira de Zikim, em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.Palestinos carregam sacos de farinha que obtiveram de caminhões de ajuda humanitária que entraram em Gaza pelo posto de fronteira de Zikim, em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. - Foto: Bashar Taleb / AFP

A presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Annalena Baerbock, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza oferece "um raio de esperança, após mais de 700 dias de morte, destruição e desespero". Baerbock defendeu que o momento deve ser aproveitado para encerrar a guerra, libertar todos os reféns israelenses e garantir a entrada de ajuda humanitária no território palestino

Diversos líderes mundiais destacaram, durante a Assembleia Geral da ONU, no mês passado, que um cessar-fogo permanente pode abrir caminho para a paz, encerrar o domínio do Hamas em Gaza e a ocupação israelense, além de viabilizar uma solução de dois Estados. "É a única forma de garantir paz e segurança duradouras para israelenses e palestinos", disse Baerbock.

A presidente da Assembleia Geral elogiou os esforços de Estados Unidos, Catar, Egito, Turquia e outros países "por trabalharem para pôr fim ao sofrimento de reféns israelenses e civis palestinos".

Em Tel-Aviv, famílias de reféns comemoraram o anúncio do acordo com cantos e lágrimas, pedindo que o Prêmio Nobel da Paz seja concedido a Trump.

Nos Estados Unidos, o embaixador israelense Yechiel Leiter afirmou à CNN que os reféns vivos mantidos pelo Hamas devem ser libertados no domingo, 12, ou na segunda-feira, 13, após aprovação, pelo gabinete israelense, da lista de prisioneiros palestinos que serão trocados no acordo.

Leiter disse esperar que o pacto leve ao fim da guerra e à reconstrução de Gaza. "Mas é apenas o primeiro estágio, e precisamos vê-lo concluído nos próximos dias", declarou.

