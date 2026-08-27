A- A+

Segurança Digital ONU pede que todas as redes sociais adotem um design seguro para crianças Apelo da entidade vem após Meta ser condenada pela Justiça americana por criar dependência em jovens usuários

A ONU pediu, nesta quinta-feira (27), que toda a indústria de redes sociais adote um design adequado para crianças, após a gigante da tecnologia Meta concordar em implementar restrições ao uso do Facebook e do Instagram por menores em alguns estados dos Estados Unidos.

Segundo um documento judicial divulgado na quarta-feira, a Meta concordou em pagar até US$ 16,7 bilhões (R$ 86,2 bilhões) a uma coalizão de estados americanos e implementar as restrições, encerrando um processo histórico na Califórnia.

O acordo resolveu ações judiciais movidas por 29 estados, que acusavam a Meta de projetar deliberadamente suas plataformas para criar dependência entre jovens usuários, enganar o público sobre os riscos e coletar ilegalmente dados de crianças menores de 13 anos.

Inicialmente, 51 estados e territórios, além de Washington, haviam chegado a um acordo com a Meta.

O Texas firmou um acordo separado com a empresa, elevando o pagamento total para aproximadamente US$ 18 bilhões (R$ 92 bilhões).

"As crianças não deveriam ter que esperar que um processo seja aberto para estarem seguras na internet", disse o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, no X.

"As mudanças de design que a Meta concordou em implementar em seus aplicativos de rede social estão alinhadas com o que meu escritório vem defendendo. Mas ainda não chegamos lá.

O design seguro precisa ser aplicado em todo o setor. Os governos precisam tomar medidas mais enérgicas em vez de esperar que os tribunais e as empresas o façam", enfatizou.

Veja também