ONU pede recursos para ajudar 874 mil pessoas afetadas pelo terremoto na Turquia e Síria

O Programa Mundial de Alimentos (PMA), agência da Organização das Nações Unidas (ONU) com sede em Roma, solicitou nesta sexta-feira (10) R$ 403 milhões para ajudar cerca de 874 mil pessoas afetadas pelo terremoto na Turquia e na Síria.

Desde o devastador terremoto de segunda-feira (6), a entidade distribuiu alimentos a pelo menos 115 mil pessoas nos dois países.

A distribuição está ocorrendo em vários pontos. Estamos providenciando, principalmente, refeições quentes e prontas para consumo e pacotes de alimentos para as famílias que não requerem instalações para cozinhar e podem ser consumidos de forma imediata, explicou a diretora regional para Oriente Médio e África do Norte do PMA, Corinne Fleischer. Para as milhares de pessoas afetadas pelos terremotos, a comida é uma das principais necessidades neste momento e nossa prioridade é fazê-la chegar rapidamente às pessoas que necessitam, acrescentou.