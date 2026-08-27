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EBOLA ONU pede US$ 1,1 bilhão para combater ebola na RD Congo O plano, que tem um custo total de 2,1 bilhões de dólares (10,8 bilhões de reais, na cotação atual), recebeu uma importante contribuição dos Estados Unidos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo nesta quinta-feira (27) para a arrecadação de 1,1 bilhão de dólares (5,7 bilhões de reais) com o objetivo de financiar um plano de ajuda para combater a epidemia de ebola na República Democrática do Congo.

O plano, que tem um custo total de 2,1 bilhões de dólares (10,8 bilhões de reais, na cotação atual), recebeu uma importante contribuição dos Estados Unidos, mas "sem financiamento adicional, as operações vitais ficarão sem recursos justamente quando precisam ser ampliadas", afirmou sobre o programa, que está 48% financiado.

"Os recursos atuais durarão semanas, não meses. Por isso, peço-lhes os 1,1 bilhão de dólares restantes", acrescentou, indicando que, no futuro, "serão necessários ainda mais recursos".

Desde que a epidemia de ebola foi declarada em 15 de maio, mais de 5.600 casos foram confirmados na RD Congo, incluindo mais de 2.700 mortes.

Impulsionada pela rara espécie do vírus Bundibugyo — para a qual não há vacinas nem tratamentos —, esta é a maior epidemia na história do país.

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