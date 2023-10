A- A+

Guerra ONU pede US$ 294 milhões para cobrir necessidades de Gaza e Cisjordânia O financiamento da ajuda para Gaza e Cisjordânia em 2023 foi "um desafio"

A ONU fez um apelo urgente nesta quinta-feira (12) para a coleta de US$ 294 milhões (R$ 1,48 bilhão) para ajudar os habitantes da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, de onde mais de 400 mil palestinos fugiram nos últimos dias.

O pedido destina-se a fornecer assistência a mais de 1,2 milhão de habitantes em Gaza e na Cisjordânia, informou o escritório de assuntos humanitários das Nações Unidas (OCHA), destacando que as organizações humanitárias já não possuem os recursos necessários para "responder adequadamente às necessidades dos palestinos vulneráveis".

"Para garantir que os parceiros possam responder (às necessidades), é crucial que os fundos sejam recebidos nos prazos previstos através deste apelo", insistiu o escritório da ONU.

O financiamento da ajuda para Gaza e Cisjordânia em 2023 foi "um desafio", observou a OCHA.

O plano humanitário da ONU para ambos os territórios em 2023 foi estimado em US$ 502 milhões (R$ 2,53 bilhões) para ajudar 2,1 milhões de habitantes, mas atualmente está financiado em menos de 50%.

Cerca de 60% dos lares em Gaza eram considerados em situação de insegurança alimentar antes do início dessas novas hostilidades.

Segundo a OCHA, mais de 423 mil palestinos foram deslocados nos últimos dias na Faixa de Gaza, que está sob cerco e sendo bombardeada pelo Exército de Israel em resposta ao ataque em massa do Hamas em solo israelense.

A ONU está especialmente preocupada com as 50 mil mulheres grávidas na Faixa de Gaza, sem acesso a cuidados médicos, das quais cerca de 5.500 devem dar à luz no próximo mês.

"Embora a atenção esteja focada em Gaza, a situação na Cisjordânia permanece tensa", disse a OCHA, lembrando também os deslocamentos da população.

