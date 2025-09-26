Sex, 26 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ASSEMBLEIA GERAL

ONU: premiê da China reafirma compromisso com desenvolvimento global, segurança e paz mundial

Li também afirmou que o país implementará diversos planos com a ONU para desenvolver o Sul Global

Reportar Erro
O primeiro-ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Li Qiang, discursa na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU)O primeiro-ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Li Qiang, discursa na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) - Foto: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images/AFP

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, reforçou nesta sexta-feira, 26, a cooperação chinesa com as Nações Unidas, em discurso na Assembleia Geral, prometendo defender o desenvolvimento, a segurança e a paz mundial.

Li também afirmou que o país implementará diversos planos com a ONU para desenvolver o Sul Global e apontou sobre a importância da soberania.

A China liderou ontem vários países ao anunciar novos planos climáticos e ofereceu uma crítica velada à retórica anti-clima do presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo o presidente chinês, Xi Jinping, até 2035 Pequim reduzirá suas emissões de gases de efeito estufa em 7%-10% em relação ao seu pico.

Leia também

• China decide exigir licenças de exportação para veículos elétricos a partir de 2026

• Crânio de um milhão de anos encontrado na China pode reescrever a história da evolução humana

• Sul da China se recupera da passagem do tufão Ragasa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter