ONU prevê desaceleração do PIB dos EUA e da China para 2026 e 2027, em meio a choque energético

A Organização das Nações Unidas (ONU) espera que a economia dos Estados Unidos expanda 2% em 2026, desacelerando em relação aos 2,1% de 2025, segundo seu relatório semestral sobre perspectivas para economia global. Para 2027, a organização também prevê um crescimento de 2%, 0,2 ponto porcentual abaixo da análise anterior.



De acordo com as Nações Unidas, os rendimentos elevados dos títulos do governo de médio e longo prazo e os preços mais altos de energia devido ao conflito no Oriente Médio estão pesando sobre o crescimento americano. "Espera-se que o investimento geral continue fraco, exceto para equipamentos e estruturas relacionados à inteligência artificial (IA). Contudo, como o hardware que sustenta os sistemas de IA possui alto conteúdo de importação, sua contribuição líquida para o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] deve ser moderada", acrescenta.

O impacto inflacionário geral nos EUA do choque dos preços de energia atualmente deve ser menor do que o registrado em 2022, durante o início da guerra na Ucrânia, com aumentos modestos projetados nos preços do gás natural e da eletricidade, diz a ONU.

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Para o Canadá, o crescimento do PIB é previsto em 1,5% em 2026, abaixo dos 1,7% de 2025. As exportações de energia devem aumentar, mas a revisão programada para este ano do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) introduz uma incerteza significativa para as perspectivas de exportação canadense, alerta.Já na China, o crescimento deve moderar de 5% em 2025 para 4,6% em 2026 e para 4,5% em 2027. A ONU não alterou as perspectivas para a economia chinesa em relação à análise anterior. Comparada com seus pares regionais, a China está menos exposta imediatamente às interrupções de energia no Oriente Médio devido à sua matriz energética e reservas estratégicas, pontua o relatório, adicionando que o petróleo e os produtos petrolíferos representam menos de 20% do total de energia chinesa.Segundo a ONU, o apoio político continuará a sustentar o consumo privado chinês e o investimento em manufatura e infraestrutura. No entanto, a fraqueza no setor imobiliário persiste e o crescimento das exportações pode desacelerar após os embarques antecipados antes do tarifaço dos EUA em 2025.A ONU revisou para baixo as projeções de crescimento do PIB da zona do euro em 2026, de 1,3% para 1,1%, e do Reino Unido, de 1,1% para 0,7%, diante das consequências econômicas decorrentes do conflito no Oriente Médio.No relatório semestral Situação Econômica Mundial e Perspectivas, a ONU prevê uma desaceleração acentuada nas economias europeias após crescimentos de 1,5% e 1,4%, respectivamente, em 2025.A ONU afirma que o conflito envolvendo os EUA e Israel contra o Irã provocou "um choque significativo" nos termos de troca da Europa, uma das principais importadoras líquidas de energia. Segundo o relatório, os preços mais altos da energia estão corroendo o poder de compra das famílias e elevando os custos de produção, afetando o consumo e o investimento empresarial.Para a organização, a situação representa um revés para economias que haviam demonstrado resiliência no fim do ano passado e no início deste ano, apesar das tensões comerciais em curso e da incerteza macroeconômica. Nesse contexto, as revisões para baixo refletem a "forte exposição" ao choque energético e um cenário doméstico fraco, com consumo moderado e mercado de trabalho em arrefecimento.Com a alta dos custos de energia, a ONU espera que as pressões inflacionárias se intensifiquem. Na União Europeia (UE), a inflação deve acelerar de 2,3% em 2025 para 2,7% em 2026. No Reino Unido, a projeção é de que permaneça elevada, em 3,2%. Como resultado, a política monetária tende a ser menos acomodatícia do que o previsto anteriormente, segundo a organização.Ainda segundo o documento, a política fiscal deve ganhar mais flexibilidade em 2026, com governos adotando medidas para amortecer o choque energético e ampliando o investimento público em infraestrutura e defesa, sobretudo na Alemanha.A América Latina e o Caribe devem crescer 2,3% em 2026, após uma expansão estimada de 2,5% em 2025, segundo projeções da ONU divulgadas em relatório semestral sobre perspectivas para economia global. Para 2027, a projeção para a região foi elevada para 2,7%, de 2,5% estimativa anterior.Em relatório, a ONU diz que a região está "em uma trajetória de baixo crescimento" e que, mesmo com preços de commodities dando algum suporte, a atividade continua travada por restrições estruturais e financeiras. "Apesar de preços favoráveis de commodities, a atividade econômica continua limitada por uma combinação de fragilidades estruturais - notadamente investimento fraco e espaço fiscal limitado - e outros ventos contrários, incluindo demanda externa mais fraca e custos de financiamento elevados."O relatório acrescenta que o choque de energia associado à crise no Oriente Médio piorou o quadro inflacionário e externo, sobretudo em importadores de petróleo. O avanço rumo às metas de inflação, diz a ONU, sofreu revés."Depois de três anos de desinflação sustentada, o choque de energia atrasou o progresso em direção às metas de inflação dos bancos centrais em toda a região", e as pressões aumentaram "mesmo em exportadores líquidos de energia", citando alta da inflação cheia e das expectativas em países como Brasil, Chile, Colômbia e México."Os bancos centrais estão adotando uma abordagem mais cautelosa para o afrouxamento monetário, com alguns interrompendo cortes de juros"; Do lado fiscal, a ONU aponta medidas como subsídios a combustíveis, mas com alcance limitado: "os governos introduziram várias medidas, incluindo subsídios aos combustíveis, para amortecer o impacto do choque de energia, mas sua abrangência segue limitada por posições fiscais apertadas".Entre as maiores economias da região, a ONU projeta desaceleração no crescimento do Brasil e melhora gradual do México.Para o México, o relatório estima expansão de 1,5% em 2026 e menciona apoio de consumo e gastos públicos, mas alerta para incertezas ligadas à renegociação do acordo EUA-México-Canadá.A ONU revisou para baixo a previsão de crescimento do PIB da Ásia Meridional em 2026, de 5,6% para 4,6%, e elevou as expectativas de inflação na região, de 8,7% para 13,8%, devido à forte contração esperada no crescimento e alta inflacionária no Irã em decorrência do conflito no Oriente Médio.No relatório semestral Situação Econômica Mundial e Perspectivas, publicado nesta terça-feira, a organização ressalta que os riscos para estão inclinados para o lado negativo, dependendo da duração e da gravidade da guerra e das suas interrupções no comércio de petróleo e gás.De acordo com o documento, a economia do Irã deve contrair 6,4% em 2026, uma vez que o conflito exacerba os graves desequilíbrios macroeconômicos acumulados sob sanções internacionais. A ONU detalha que a interrupção das exportações de petróleo foi agravada por danos à infraestrutura energética, acelerando a depreciação da moeda, corroendo o poder de compra das famílias e elevando a inflação para uma projeção de 68,4% em 2026."A incerteza em torno dessa previsão é excepcionalmente alta, refletindo a natureza evolutiva do conflito e a dificuldade de avaliar seu impacto econômico total", destaca.O crescimento da Índia, por sua vez, deve desacelerar a 6,4%, ante avanço de 7,5% em 2025 e projeção anterior de 6,6% em janeiro, impulsionada pelo consumo privado resiliente e fortes exportações de serviços. A inflação na potência asiática está prevista em 4,9% - dentro da meta do Banco Central da Índia - com a taxa básica de juros mantida em 5,25% em meio a crescentes riscos de inflação.