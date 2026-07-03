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Eventos Climáticos ONU prevê intensificação do El Niño com características extremas Peru já adotou medidas, com quase 800 municípios em estado de emergência diante do "perigo iminente" de chuvas intensas

As características meteorológicas El Niño devem se intensificar com um "episódio forte" entre julho e setembro, o que aumenta a probabilidade de ondas de calor, secas e chuvas intensas em grande parte do mundo, anunciadas pela ONU nesta sexta-feira (3).

Padrões de ventos, pressão e precipitações em escala mundial. El Niño acontece a cada dois a sete anos e dura aproximadamente entre nove e 12 meses, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

“Já se observam condições características de um episódio de El Niño e a previsão é de uma intensificação rápida até se tornar um episódio forte”, declarou a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, no boletim climático sazonal que a agência da ONU publica a cada mês.

“Isto aumenta as probabilidades de secas e chuvas intensas, assim como o risco de ondas de calor terrestres e marinhas em muitas regiões do mundo”, acrescentou.

O boletim da OMM indica que já há condições de El Niño no Pacífico tropical e que o fenômeno irá evoluir rapidamente para um episódio forte entre julho e setembro, correspondente ao nível 3 em uma escala que vai até 4.

A nova atualização complementa a publicada em 2 de junho pela OMM, que anunciava a iminência de um episódio de El Niño. Poucos dias depois, em 11 de junho, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos confirmou que o evento começou em maio.

O Peru já adotou medidas, com quase 800 municípios em estado de emergência diante do "perigo iminente" de chuvas intensas.

Mais de 9,3 milhões de pessoas no país sul-americano estão expostas a um nível de risco muito alto de inundações e influências de terra associadas ao El Niño, segundo o Centro Nacional de Estimativa, Prevenção e Redução do Risco de Desastres (Cenepred).

O último episódio de El Niño, em 2023 e 2024, tornou-se estes anos os dois mais quentes já registrados no mundo.

Probabilidade muito elevada

Segundo a OMM, a especificação dos principais centros do mundo alertam para um aumento constante e significativo das temperaturas oceânicas no centro e leste do Pacífico equatorial.

“Esperamos que as anomalias médias sazonais da temperatura da superfície do mar ultrapassem 2ºC em regiões cruciais de monitoramento”, alertou a agência.

Como os modelos de previsão coincidem, o nível de confiança nas projeções é elevado, segundo a OMM. As notícias El Niño devem continuar ganhando força de setembro a novembro, acrescenta a agência.

A probabilidade de que as temperaturas superem a média na maioria das regiões continentais e em quase todas as áreas habitadas fora das regiões polares sejam extremamente elevadas, explica o boletim.

Também estão previstas mais chuvas que o normal no centro e leste do Pacífico equatorial, e menos que o normal em algumas áreas do Oceano Índico tropical, do subcontinente indiano e em grande parte da Austrália.

Além disso, as precipitações abaixo do normal estão previstas para o Caribe, o noroeste da América do Sul e algumas regiões da América Central, enquanto o sudoeste dos Estados Unidos deve registrar condições mais úmidas que o habitual.

Para a Europa, a projeção indica um contraste norte-sul, com mais precipitações no sul e menos no norte, mas as exceções são consideradas menos específicas para o continente do que em outras regiões.

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