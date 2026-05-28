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Organização das Nações Unidas ONU prevê que temperaturas globais manterão níveis máximos em 2026-2030 Revisão de temperatura média para os próximos cinco anos no centro do Pacífico tropical aponta, segundo a OMM, para "uma tendência preocupante nas condições do El Niño", especialmente em 2027 e 2028

A ONU alertou, nesta quinta-feira (28), que as temperaturas médias globais deverão permanecer “em níveis recordes ou próximos dos recordes” entre 2026 e 2030, com 75% de probabilidade de que a média para esses cinco anos exceda os níveis pré-industriais em mais de 1,5°C.

Os anos de 2015 a 2025 foram os 11 mais quentes já registrados, indicou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em março, e a tendência deve continuar, de acordo com um novo relatório desta agência das Nações Unidas.

Segundo o boletim da OMM sobre previsões climáticas anuais e decenais em escala mundial, elaborado pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido, há também 86% de probabilidade de que o registro do ano mais quente já registrado, atualmente detido por 2024, seja quebrado em algum dos anos entre 2026 e 2030.

“Um evento El Niño é esperado até o final de 2026, o que aumentou a probabilidade de que o ano seguinte, 2027, seja o próximo ano a quebrar o recorde”, afirmou Leon Hermanson, autor principal do boletim, que resume as específicas por 13 institutos diferentes.

A revisão de temperatura média para os próximos cinco anos no centro do Pacífico tropical aponta, segundo a OMM, para "uma tendência preocupante nas condições do El Niño", especialmente em 2027 e 2028.

O El Niño é caracterizado por um aumento nas temperaturas da superfície no centro e leste do Pacífico equatorial. Geralmente ocorre em intervalos de dois a sete anos e normalmente dura de nove a doze meses.

O último El Niño, em 2023 e 2024, foi constatado em um dos anos mais quentes já registrados. Esse fenômeno cíclico tem um efeito dominado no clima mundial por vários meses.

Calor no Ártico

Segundo o relatório, a temperatura média global deverá permanecer elevada nos próximos cinco anos, com projeções históricas que se manterão nos próximos registros históricos.

De acordo com a OMM, entre 2026 e 2030, as temperaturas médias anuais da superfície global estarão, em geral, entre 1,3°C e 1,9°C acima da média dos níveis pré-industriais (1850-1900).

É "muito provável" (em 91%) que a temperatura média da superfície global ultrapasse temporariamente a média de 1850-1900 em mais de 1,5°C por pelo menos um ano entre 2026 e 2030.

Esse limite já foi ultrapassado temporariamente em 2024, quando a temperatura média da superfície global foi cerca de 1,55°C superior aos níveis pré-industriais.

No entanto, segundo o boletim, é "extremamente provável" (menos de 1%) que a temperatura média global da superfície ultrapasse a média de 1850-1900 em mais de 2°C em qualquer um dos próximos cinco anos.

A OMM observa que os limites de 1,5°C e 2,0°C previstos no Acordo de Paris sobre o clima referem-se ao aquecimento "um longo prazo durante um período prolongado, geralmente avaliado em 20 anos".

O fato de a temperatura média global anual ultrapassar esses limites em alguns anos não significa que as metas de temperatura do Acordo de Paris não possam ser alcançadas, explicou a agência.

Segundo a OMM, esses limites serão ultrapassados temporariamente, embora de forma cada vez mais frequente, à medida que o aquecimento global "se aproxime" deles.

A análise também mostra que o aquecimento no Ártico deve continuar e superar claramente a tendência observada na escala global.

Nos próximos cinco invernos prolongados do Hemisfério Norte (novembro a março), a temperatura no Ártico deverá ser 2,8 °C superior à normal de 1991-2020.

Segundo a variação para o período de março de 2026 a março de 2035, a concentração de gelo nas mares do Ártico diminuirá nas mares de Barents, Bering e Okhotsk.

Além disso, a previsão será acima da média nas altas latitudes do Hemisfério Norte durante os próximos cinco invernos prolongados.

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