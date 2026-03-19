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Direitos Humanos

ONU: quase mil defensores dos direitos humanos foram assassinados na Colômbia entre 2016 e 2025

"Mais de 70% dos perpetradores foram identificados como atores armados não estatais"

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Bandeira da ONUBandeira da ONU - Foto: Daniel Slim/AFP

Um total de 972 defensores dos direitos humanos foram mortos na Colômbia desde 2016, ano da assinatura do acordo de paz com as guerrilhas das Farc, informou a agência de Direitos Humanos da ONU nesta quinta-feira (19).

“Na Colômbia, ao longo da última década, os defensores dos direitos humanos foram submetidos a uma violência implacável, com uma mídia de quase 100 pessoas assassinadas por ano”, afirmou a agência em comunicado.

“É de partir do coração que a Colômbia continua sendo um dos lugares mais perigosos do mundo para ser um defensor dos direitos humanos”, disse o alto comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, citado no comunicado.

A agência relatou que, durante o período analisado, de 2016 a 2025, “mais de 70% dos perpetradores foram identificados como atores armados não estatais”.

O relatório acrescenta que, durante o mesmo período, “foram registrados 2.018 casos de ameaças e ataques contra defensores dos direitos humanos”, um número que representa apenas “uma fração da verdadeira magnitude do específico”.

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E destaca que, após a assinatura do acordo de paz de 2016 com as Farc, “foi identificado um aumento progressivo no número de assassinatos de defensores” dos direitos humanos.

Isso se refere a "disputas envolvendo atores armados não estatais em territórios anteriormente ocupados pelas guerrilhas das Farc-EP, onde o Estado não conseguiu manter uma presença abrangente para proteger as comunidades".

O relatório aponta especificamente para grupos de crimes relacionados ao tráfico de drogas, mineração ilegal, extração ilegal de madeira e tráfico de pessoas, e critica "os altos níveis de impunidade e corrupção como fatores que prejudicam a violência".

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