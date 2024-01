ONU quer arrecadar U$S 4,2 bi para ajudar ucranianos em 2024

A ONU disse nesta segunda-feira (15) que necessita de 4,2 bilhões de dólares (cerca de 20 bilhões de reais na cotação atual) em 2024 para aportar ajuda humanitária à Ucrânia e aos refugiados que deixaram do país desde a invasão russa.

"A recente onda de ataques recorda o custo devastador desta guerra para os civis, no momento em que um inverno rigoroso aumenta a necessidade urgente de uma ajuda humanitária que salva vidas", disse a ONU em um comunicado.

Cerca de 14,6 milhões de pessoas necessitarão de ajuda humanitária na Ucrânia este ano, ou seja, 40% da população, disse a ONU.

"Centenas de milhares de crianças vivem em localidades em linha de frente, aterrorizados, traumatizados e desprovidos das coisas mais essenciais", explicou em nota o secretário-geral adjunto de assuntos humanitários, Martin Griffiths.

"Esse simples fato deve nos obrigar a fazer o necessário para enviar mais ajuda humanitária à Ucrânia", acrescentou.

Griffiths e o chefe da agência da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, lançaram um plano de ajuda em uma coletiva de imprensa conjunta na sede da ONU em Genebra.

Pelo menos 6,3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e se refugiaram principalmente na Europa.

O plano de ajuda prevê arrecadar 1,1 bilhão de dólares (cerca de 5 bilhões de reais) para ajudar 2,3 milhões de pessoas e as comunidades que as acolhem.