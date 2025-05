A- A+

PALESTINA ONU questiona entrega de alimentos em Gaza por fundação dos EUA "Sabemos do que se necessita e o que falta, mas estamos muito longe dessa meta diária", disse porta-voz da agência da organização

A ONU informou, nesta terça-feira (27), que não sabe se a nova Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos Estados Unidos, começou a distribuir alimentos no devastado território palestino, como alega.

"Não temos informações", disse Juliette Touma, porta-voz da agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA), durante uma videoconferência com a imprensa.

A Fundação Humanitária de Gaza (GHF), registrada em Genebra em fevereiro e sobre a qual muito pouco se sabe, anunciou na segunda-feira que começou a entregar alimentos em Gaza.



"Mais caminhões com ajuda chegarão amanhã e o fluxo aumentará diariamente", afirmou a fundação apoiada por Washington em um comunicado.

"Sabemos do que se necessita e o que falta, mas estamos muito longe dessa meta diária", disse Touma.

Ela explicou que "pelo menos 500 a 600 caminhões devem entrar em Gaza diariamente, carregados não apenas com suprimentos, mas também com medicamentos, material médico, vacinas para crianças, combustível, água e outros produtos básicos essenciais para a sobrevivência da população".

A ONU não está envolvida no trabalho da fundação GHF, disse Jens Laerke, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), durante a reunião.

"Isso nos afasta do que é realmente necessário, que é a reabertura de todas as travessias para Gaza, um ambiente seguro dentro da Faixa e uma facilitação mais rápida das autorizações e aprovações finais para todos os suprimentos de emergência que temos do lado de fora da fronteira e que precisam ser entregues", acrescentou.

Nenhuma ajuda da UNRWA foi entregue desde 2 de março, disse Touma.

Veja também