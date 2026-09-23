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Organização das Nações Unidas

ONU reforça segurança em encontro em NY após pacote suspeito e caos no trânsito da cidade

Comboios que transportavam presidentes, primeiros-ministros e monarcas até o prédio tinham prioridade nas ruas próximas, e o trânsito frequentemente ficava completamente parado

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursa na 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na sede da ONU em 23 de setembro de 2026, na cidade de Nova IorqueO presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursa na 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na sede da ONU em 23 de setembro de 2026, na cidade de Nova Iorque - Foto: Getty Images via AFP

O dia de abertura do encontro anual de líderes mundiais nas Nações Unidas teve medidas de segurança reforçadas e um pacote suspeito que aumentou ainda mais o caos nos arredores da sede da ONU, em Nova York (EUA).

Pela primeira vez, aparentemente em resposta ao aumento das ameaças, a segurança da ONU passou a exigir que todos os funcionários e diplomatas de escalão inferior tivessem seus pertences submetidos a inspeção por scanners.

O problema é que havia apenas dois scanners para centenas e centenas de pessoas que tentavam entrar no prédio pela entrada destinada aos funcionários entre 8h e 9h (locais) de terça-feira, 22, quando a reunião começou. Muitos enfrentaram longos atrasos, e alguns estavam em pânico.

Comboios que transportavam presidentes, primeiros-ministros e monarcas até o prédio tinham prioridade nas ruas próximas, e o trânsito frequentemente ficava completamente parado.

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Enquanto isso, a First Avenue - que segue em direção ao norte ao lado do complexo da ONU - foi fechada ao tráfego normal. Apenas comboios oficiais podiam entrar. Com isso, muitos veículos que tentavam seguir para o norte passaram a usar a via mais próxima no mesmo sentido - a Third Avenue.

Depois, a polícia fechou essa avenida também, no meio da tarde de terça-feira, após uma denúncia sobre um pacote suspeito, piorando ainda mais o trânsito para os nova-iorquinos.

A polícia informou ter recebido uma ligação por volta das 15h (horário local) de terça-feira sobre um pacote suspeito próximo à East 43rd Street com a Third Avenue, o que levou ao envio do esquadrão antibombas e de outros agentes ao local. Segundo a polícia, o objeto acabou sendo considerado inofensivo. Fonte: Associated Press.

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