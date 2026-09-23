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Organização das Nações Unidas ONU reforça segurança em encontro em NY após pacote suspeito e caos no trânsito da cidade Comboios que transportavam presidentes, primeiros-ministros e monarcas até o prédio tinham prioridade nas ruas próximas, e o trânsito frequentemente ficava completamente parado

O dia de abertura do encontro anual de líderes mundiais nas Nações Unidas teve medidas de segurança reforçadas e um pacote suspeito que aumentou ainda mais o caos nos arredores da sede da ONU, em Nova York (EUA).

Pela primeira vez, aparentemente em resposta ao aumento das ameaças, a segurança da ONU passou a exigir que todos os funcionários e diplomatas de escalão inferior tivessem seus pertences submetidos a inspeção por scanners.

O problema é que havia apenas dois scanners para centenas e centenas de pessoas que tentavam entrar no prédio pela entrada destinada aos funcionários entre 8h e 9h (locais) de terça-feira, 22, quando a reunião começou. Muitos enfrentaram longos atrasos, e alguns estavam em pânico.

Comboios que transportavam presidentes, primeiros-ministros e monarcas até o prédio tinham prioridade nas ruas próximas, e o trânsito frequentemente ficava completamente parado.

Enquanto isso, a First Avenue - que segue em direção ao norte ao lado do complexo da ONU - foi fechada ao tráfego normal. Apenas comboios oficiais podiam entrar. Com isso, muitos veículos que tentavam seguir para o norte passaram a usar a via mais próxima no mesmo sentido - a Third Avenue.

Depois, a polícia fechou essa avenida também, no meio da tarde de terça-feira, após uma denúncia sobre um pacote suspeito, piorando ainda mais o trânsito para os nova-iorquinos.

A polícia informou ter recebido uma ligação por volta das 15h (horário local) de terça-feira sobre um pacote suspeito próximo à East 43rd Street com a Third Avenue, o que levou ao envio do esquadrão antibombas e de outros agentes ao local. Segundo a polícia, o objeto acabou sendo considerado inofensivo. Fonte: Associated Press.

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