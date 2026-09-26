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Organização das Nações Unidas

ONU: Rússia quer reforma do Conselho de Segurança com assento permanente para Brasil e Índia

Reforma não pode envolver nenhum assento adicional para o Ocidente, especialmente para Alemanha e Japão", afirmou o ministro das relações exteriores russa, Sergey Lavrov

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O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, discursa durante a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, em 26 de setembro de 2026O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, discursa durante a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, em 26 de setembro de 2026 - Foto: Charly Triballeau/AFP

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou neste sábado, 26, na Assembleia Geral da ONU que Moscou apoia uma reforma do Conselho de Segurança que amplie a representação da Ásia, da África e da América Latina, incluindo assentos permanentes para Brasil e Índia e maior presença africana.

Lavrov disse que a Rússia rejeita a concessão de novos assentos permanentes a alguns países ocidentais e citou nominalmente Alemanha e Japão, aos quais atribuiu uma trajetória de militarismo e revanchismo. "A reforma não pode envolver nenhum assento adicional para o Ocidente, especialmente para Alemanha e Japão", afirmou o ministro.

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A autoridade russa voltou a criticar a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e afirmou que a aliança viola o princípio da segurança igual e indivisível, ao tentar promover a segurança de uns às custas da segurança de outros.

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