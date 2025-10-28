A- A+

RIO DE JANEIRO ONU se declara "horrorizada" com operação policial que deixou 64 mortos no Rio Declaração da entidade internacional coincide com troca de acusações entre Executivo e Legislativo sobre medidas de segurança pública após ação nos complexos do Alemão e da Penha

A Organização das Nações Unidas (ONU) manifestou estar “horrorizada” com o saldo de 64 mortos na operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28).

Após a ação, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cobraram-se mutuamente sobre quem deveria agir de forma mais contundente na segurança pública.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para pressionar o Congresso, pedindo que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública fosse votada. A PEC tem o objetivo de reforçar o papel da União no combate ao crime organizado e ampliar a articulação entre as forças federais e estaduais.

“Os violentos episódios desta terça-feira no Rio, com dezenas de mortes, inclusive de policiais, bloqueio de rodovias e ameaças à população, ressaltam a urgência do debate e aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional. Ficou mais uma vez evidente a necessidade de articulação entre forças de segurança no combate ao crime organizado. E o fortalecimento da Polícia Federal e outras forças federais no planejamento e na execução das ações conjuntas”, afirmou Gleisi, na publicação.

Ela acrescentou ainda: “É isso que o governo do presidente Lula propõe na PEC da Segurança Pública: uma grande articulação com os governos estaduais, em que somente o crime sairá perdendo”.

Durante a sessão da Câmara no mesmo dia, o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), também cobrou que se estabelecesse uma data para votação da PEC.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, evitou definir um calendário, mas respondeu com uma cobrança ao governo, dizendo que o Executivo também precisa apresentar medidas concretas contra as facções criminosas.

