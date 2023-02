A- A+

TERREMOTO ONU teme dobro do número de mortos por terremoto na Turquia e na Síria Mortos podem passar de 28mil, acredita chefe humanitário da ONU

O chefe humanitário da ONU, Martin Griffiths, disse à rede Sky News que o número de mortos do terremoto da última segunda-feira (6) na Síria e na Turquia pode "dobrar ou mais" dos mais de 28.000 óbitos relatados até agora.

"É realmente difícil estimar de forma muito precisa, porque você tem que chegar debaixo dos escombros, mas tenho certeza de que vai dobrar, ou mais", afirmou Griffiths, no sábado (11), na cidade turca de Kahramanmaras, perto do epicentro do terremoto.

"Já lidamos com muitos conflitos no mundo todo (...) Mas perder 20, 30, ou 40 mil pessoas em uma noite, não vemos isso nem nesses conflitos", continuou Griffiths. "É assustador", acrescentou.





Seis dias após o terremoto de magnitude 7,8 ocorrido na manhã de segunda-feira, a contagem provisória entre os dois países é de 28.191 pessoas: 24.617 na Turquia, e 3.574, na Síria.

Além dos mortos, a ONU adverte que até 5,3 milhões de pessoas perderam suas casas somente na Síria e que pelo menos 870.000 precisam, urgentemente, de alimentos em ambos os países.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que 26 milhões de pessoas foram afetadas pelo terremoto e lançou um apelo urgente para arrecadar US$ 42,8 milhões para financiar necessidades imediatas de saúde.

